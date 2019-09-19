2019-09-19T17:34:29+03:00
Политика

Вопрос с повышением зарплаты мэру Владивостока завис

Депутаты думского комитета не смогли принять решение и переадресовали его на уровень выше
Сергей БАЛАНОВ
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Мэр ВладивостокаМэр ВладивостокаФото: Сергей БАЛАНОВ
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Депутаты комитета по местному самоуправлению думы Владивостока не смогли прийти к единому мнению о том, нужно ли повышать зарплату мэру Олегу Гуменюку. На очередном заседании решение по вопросу принять не смогли и в итоге вынесли его для обсуждения на общее заседание.

В числе тех, кому хотят повысить зарплату, не только мэр, но и председатель думы, два его заместителя а также председатели и члены городской избирательной комиссии, которые работают на постоянной основе. В последний раз зарплата перечисленных лиц поднималась в 2006 году. В 2018 году этого не удалось сделать из-за запрета прокуратуры, а в 2017 году председатель думы Андрей Брик предложил снять вопрос по причине «недоработанности», пишет РИА VladNews.

19 сентября депутаты комитета снова рассмотрели вопрос, однако к единому мнению так и не смогли прийти. Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту, этот правовой акт обойдется городскому бюджету в 2,4 миллиона рублей. Так как мнения депутатов разделились, то комитет не смог принять решение по этому вопросу. Было решено вынести проект для обсуждения на заседание владивостокской думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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