Погода во Владивостоке на 20 сентября 2019 года: днем до +18 градусов, без осадков

СЕГОДНЯ 02:44 2019-09-20T02:44:23+03:00

На большей части региона сегодня без дождей

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Как полагают синоптики, что погода в Приморском крае идет на поводу у антициклона. На большей части региона без осадков. Дневные температуры воздуха в пределах +16+21 градуса. Ветер умеренный южный.

Ясно и без осадков в пятницу во Владивостоке. Днем воздух прогреется до +16+18 градусов. В первой половине дня ветер будет северо-западный и западный, во второй – юго-западный умеренный.

В Уссурийске сегодня небольшая облачность, осадков не прогнозируют. Днем температуры воздуха колеблются в пределах +18+20 градусов. Ветер от западного, юго-западного слабого до умеренного.

Без дождей сегодня и в Находке. По прогнозу синоптиков, будет облачно. Днем до +19+21 градус. Ветер северо-западный, западный умеренный.

ИСТОЧНИК KP.RU