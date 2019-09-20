Девушка погибла при пожаре во Владивостоке
Девушка погибла при пожаре в деревянном жилом доме. Вместе с ней пострадал как минимум ещё один человек. Возгорание произошло на улице Металлистов, 18, ночью 20 сентября, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток», со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморскому краю.
Первые спасатели прибыли спустя 10 минут после того, как службу известили о пожаре. Тушить стали сразу же. Двухэтажный частный дом был полностью объят пламенем. Существовала угроза перехода огня на соседние здания.
С огнем боролись 35 пожарных. Фото: Instagram-паблик VLnews24.! другой источник
Только спустя два часа борьбы пожарным в составе 35 человек удалось локализировать огонь. А в начале шестого утра полностью его ликвидировать. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. На месте пожара спасатели нашли тело девушки без признаков жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU