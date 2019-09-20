Жителей Владивостока напугали 34 рублями за проезд

СЕГОДНЯ 06:05 2019-09-20T06:39:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Перевозчики хотят поднять цену проезда до 31-34 рублей за одну поездку во Владивостоке. Администрация города 20 сентября проверяет расчеты и уже на следующей неделе вынесет решение, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на мэрию Владивостока.

На сегодняшний день стоимость проезда составляет 23 рубля. В последний раз тариф менялся в январе 2018 года, тогда цена выросла на два рубля. В сравнении с предыдущим изменением, разница ощутима. Автотранспортные компании аргументирует такой большой разрыв закупкой новых автобусов, ростом цен на дизельное топливо и запчасти. К тому же у автоперевозчиков есть и другие расходы, такие как оборудование системы ГЛОНАСС, и процент отчисления за систему безналичного расчета (сейчас плата за эквайринг составляет для перевозчиков 5 процентов).

Окончательное принятие решения остается за администрацией. Олег Гуменюк считает, что тариф должен остаться социально ответственным и доступным для людей.

Цены за одну поездку в автобусе в разных городах России: в Хабаровске - 30 рублей, в Благовещенске - 25, Петропавловске-Камчатском – 27, Комсомольске-на-Амуре – 28-30, Екатеринбурге – 28, Красноярске – 26, в Москве – в зависимости от способа оплаты в среднем от 42 до 45 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU