Удар отбросил на несколько десятков метров: парень насмерть сбил женщину на пешеходном переходе во Владивостоке

СЕГОДНЯ 07:17 2019-09-20T07:17:20+03:00

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Парень насмерть сбил женщину во Владивостоке. Она переходила дорогу. Удар был такой мощности, что погибшую отбросило на несколько десятков метров, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Водитель был за рулем Honda Fit. Машина на огромной скорости гнала со стороны Черняховского по Невельского. Напротив дома номер 15 произошло столкновение. Дорожные правила женщина соблюдала, двигалась по пешеходному переходу. Парень утверждает, что ее не заметил. От столкновения пострадавшая скончалась на месте. Прибывшие в карете скорой помощи врачи уже ничем не смогли ей помочь.

ИСТОЧНИК KP.RU