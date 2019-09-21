Погода во Владивостоке на 21 сентября 2019 года: днем до +20 градусов, без осадков

СЕГОДНЯ 03:20 2019-09-21T03:20:39+03:00

Дождей во Владивостоке сегодня не прогнозируют. Фото: Кристина ГРИН

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По данным синоптиков, погоду в Приморье диктуют фронтальные разделы. Отсюда в регионе и переменная облачность, местами пройдут грозовые дожди. Дневные температуры воздуха в пределах +16+21 градуса. Ветер умеренный юго-западный и южный, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на Примпогоду.

Без осадков в субботу во Владивостоке. Здесь, по прогнозам специалистов, переменная облачность. Днем воздух прогреется до +18+20 градусов. Ветер южный, юго-восточный, со второй половины северо-западный умеренный.

В Уссурийске переменная облачность. Утром с 60-процентной вероятностью пройдет дождь. Днем температуры воздуха будут в пределах +20+22 градусов. Ветер южный, со второй половины северо-западный умеренный до сильного.

Осадки с вероятностью 60 процентов пройдут и в Находке утром. Здесь также переменная облачность. Дневные температуры воздуха варьируются в пределах +20+22 градусов. Ветер юго-западный, во второй половине дня северо-западный умеренный.

ИСТОЧНИК KP.RU