Бойцовский питбуль напал на 9-летнего мальчика во дворе дома в Приморье

СЕГОДНЯ 05:26 2019-09-21T05:26:53+03:00

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Происшествия случилось в Уссурийске. Девятилетний мальчик гулял во дворе дома. Внезапно к нему подбежал бойцовский питбуль. Сперва собака просто лаяла на ребенка, затем набросилась на мальчика, укусила и убежала.

Весь в слезах ребенок пришел домой и рассказал об инциденте маме. Женщина обратилась в местное отделение полиции, чтобы оперативники установили личность владельца собаки и привлекли его к ответственности. Ребенка она отвела в травмпукнт, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас он находится на амбулаторном лечении.

- Проверку по факту нападения бойцовской собаки на ребенка проводят сотрудники правоохранительных органов в Уссурийске, - отмечает источник «Комсомольской правды - Владивосток» в правоохранительном ведомстве.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU