Тюнингованная Креста разложилась у въезда на Примринг в день соревнований прямо на глазах ДПС

СЕГОДНЯ 06:35 2019-09-21T07:08:04+03:00

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Очевидцы так и не поняли, что это было - корявый понт перед полицейскими? Кто-то очень спешил на закрытие дрифт-сезона на "Примринг"? Или просто роковая случайность? Так или иначе, все произошло очень быстро - опасный маневр на большой скорости мгновенно привел к аварии с тяжелыми последствиями.

Водитель синей "Тойоты Креста" в полдень, 21 сентября, мчал из Владивостока в сторону "Примринга". Можно предположить, что ехал на дрифт-шоу "РДС без границ" - последнее официальное дрифт-мероприятие года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/733364" frameborder="0"></iframe> Как вытаскивали водителя из разбитого автомобиля под Владивостоком.Милана СОКОЛ

Прямо на развязке с аэропортовской трассой машину внезапно стало заносить. Водитель попытался оттормозиться, но вышло только хуже. Он ушел в неуправляемый занос и "догнал" "Рендж Ровер", который двигался в попутном направлении. Водитель внендорожника даже не успел ничего понять - остановился примерно в 200 метрах от места аварии.

Креста вряд ли подлежит восстановлениюФото: Милана СОКОЛ

Внедорожник почти не пострадал, а вот сидящий в нем ребенок сильно испугалсяФото: Милана СОКОЛ

У "Рендж Ровера" немного повреждена задняя часть, а вот "Креста" не подлежит восстановлению. Салон иномарки деформировался, водителя зажало внутри. До приезда скорой ему попыталась оказать помощь презжавшая мимо медработник.

Хоть удар пришелся на водительскую сторону, пассажирка тоже пострадала. Ей помогли добраться до обочины, лежа на траве она ожидала приезда медиков. Кстати, корреспондент "КП" отмечает, что карета скорой помощи добиралась до места очень долго.

- Скорая только что приехала. Мужчину уже деблокировали. У него были зажаты ноги, возможно, переломанные. Жалуется на боли. Ему уже укололи обезбаливающие, но пока ему очень тяжко, - рассказывает корреспондент с места события.

Девушка ждет приезда скоройФото: Милана СОКОЛ

Попытка деблокировать водителяФото: Милана СОКОЛ

У "Кресты" после аварии зажало педаль газа, она стояла и дымила, пока не лопнули покрышки. Пожарным пришлось пролить машину, чтобы она не загорелась.

Все произошло на глазах у экипажа ДПС, который дежурит на въезде на территорию "Примринга", где сегодня проходят соревнования. Очевидцы считают, что машина ушла в занос из-за превышения скорости. Зачем нужно было это делать, да еще и на глазах полиции, не понятно.

Спасатели быстро прибыли на местоФото: Милана СОКОЛ

Авария неподалеку от ПримрингаФото: Милана СОКОЛ

В "Рендж Ровере" в момент столкновения находился несовершеннолетний пассажир, мальчик не пострадал, но сильно испугался.

Водителя синей "Кресты" с номером р305вр быстро опознали читатели "Комсомольской правды". 26-летнего молодого человека зовут Алексей Минец, он любитель дрифта, хоккея и красивых машин. Свою, кстати, год назад перекрасил. Судя по многочисленным роликам со соцсетях, он любит сжигать покрышки об асфальт. И даже участвовал в нелегальных гонках но дорогам общего пользования на Русском острове.

Креста (слева) на нелегальных соревнованиях на Русском острове

ИСТОЧНИК KP.RU