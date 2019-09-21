Из-за тайфуна «Тапа» в Приморье объявлено штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 09:00 2019-09-21T10:29:22+03:00

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По прогнозам синоптиков, 23 сентября тайфун «Тапа» выйдет в Японское море. Он и станет причиной ухудшения погоды на территории Приморского края. В юго-восточной и восточной районах региона пройдут дожди. Речь об Артемовском, Дальнегорском, Партизанском и Находкинском городских округах, городском округе Большой Камень и ЗАТО Фокино, Лазовском, Ольгинском, Партизанском, Шкотовском, Тернейском и Кавалеровском районах. Прогнозируется до 20 миллиметров осадков, высота волн на побережьях достигнет 4 метров.

- Вечером 23 и ночью 24 сентября высота волн достигнет 2,5-3,5м, в районе острова Аскольд и мыса Поворотный до 4-х метров, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. - На побережье усилится ветер от 23 до 28 м/с. В бухтах побережья ожидается очень сильный накат и подъем уровня моря.

Сотрудники ведомства не исключают, что непогода может стать причиной коммунальных ЧП. Жителям Приморья не рекомендуют выезжать за пределы населенного пункта. Владельцам маломерных судов лучше ограничить выход в открытое море.

ИСТОЧНИК KP.RU