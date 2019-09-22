2019-09-22T03:39:01+03:00
Общество

Приморец поскупился на эвтаназию для умирающего пса и хотел его выкинуть

Свидетели обратились в полицию
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Собаку спасти было нельзя, только облегчить страданияСобаку спасти было нельзя, только облегчить страданияФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Приморец привез умирающую собаку в ветеринарную клинику. Животное необходимо было усыпить. Мужчина поскупился на деньгах для эвтаназии, поэтому вместе с псом уехал, сообщает «Комсомольская правда –Владивосток».

Собака билась в конвульсиях. По словам гражданина, она была не его. Мужчина приехал, потому что хотел облегчить страдания животного. Однако после того, как услышал, что помощь не бесплатная, и за усыпление нужно будет заплатить, то решил бросить альтруистскую затею. Спросил у врачей, где пса можно выкинуть. Погрузил обратно в автомобиль и уехал.

Сотрудники клиники решили обратиться в полицию. Не исключали вариант, что мужчина просто-напросто мог выкинуть собаку в безлюдном месте и уехать. Стражи правопорядка устанавливают личность приморца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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