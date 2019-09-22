Жажда наживы: беспринципные приморцы разграбили авто после страшного ДТП

СЕГОДНЯ 14:23 2019-09-22T15:49:53+03:00

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Страшное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь молодого мужчины, разыгралось в выходные в Приморье. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», 30-летний водитель не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет. Травмы, полученные автовладельцем, оказались смертельными. Однако шокирующей в этой истории стала не только нелепая смерть на ровном месте, но и отсутствие моральных устоев у окружающих. Не прошло и дня, а искореженную машину уже разграбили мародеры.

Авария с участием Toyota Sprinter случилась на въезде в поселок Пластун. Водитель вместе с приятелем возвращался с рыбалки, но не справился с управлением и на скорости съехал в кювет, собирая все на своем пути. Автомобилист получил серьезные травмы, поэтому бригаде скорой помощи, которая, по словам родственников, ехала 40 минут, оставалось лишь констатировать смерть. Пассажира спас ремень безопасности, парень отделался лишь парой ссадин и испугом.

Семья погибшего уверяет, что машина была хоть и старенькая, но ухоженная и полностью исправна. Незадолго до трагедии владелец «Тойоты» починил ходовку, купил новую оптику, поставил хороший магнитофон. Однако обновки исчезли бесследно, пока родственники искали эвакуатор для транспортировки разбитого авто. Спустя полдня, все ценное, что было в транспортном средстве – сняли мародеры, прихватив даже аккумулятор. Семья водителя, которая к слову живет не богато, надеялась распродать Sprinter по запчастям, чтобы на вырученные деньги устроить достойные похороны. Родственники подозревает, что жажда наживы оказалась сильнее элементарного воспитания и человеческих качеств, у кого-то из односельчан. По их словам, разбитую машину не сразу видно с дороги, да и приезжие автолюбители вряд ли могли так быстро сработать.

Во всех подробностях ДТП теперь предстоит разобраться полиции, не исключено, что пропавшее имущество будет довольно легко найти в маленьком поселке. Однако на данный момент, семья занимается организацией похорон, поэтому хождение по инстанциям пришлось отложить.

ИСТОЧНИК KP.RU