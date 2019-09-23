Новый светофор появился на Спортивной улице во Владивостоке

СЕГОДНЯ 03:59 2019-09-23T03:59:11+03:00

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Новый светофор появился на Спортивной улице, рядом с одноименной остановкой. Регулировщик уже подключили к сети. Для движения машин отвели 80 секунд, а для пешеходов – 15, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на мэрию Владивостока.

Фазы работы настроены в тестовом режиме. Эксперты позже проведут мониторинг и вполне возможно скорректируют время прохода и проезда для удобства граждан.

Новый светофор установили из-за постоянных пробок и высокого уровня аварийности на данном участке.

- Светофор поможет систематизировать движение пешеходов и автотранспорта на данном участке улично-дорожной сети, минимизировать транспортные заторы и уменьшить аварийность особенно в зимний период, - подчеркнули в управлении дорог и благоустройства.

Вскоре во Владивостоке появятся еще три светофорных объекта - на улице Всеволода Сибирцева, на перекрёстке Вилкова и 50 лет ВЛКСМ, на острове Русском.

ИСТОЧНИК KP.RU