Высокопоставленный приморский чиновник призвала заведующих детсадов выбрасывать старую мебель

СЕГОДНЯ 05:52 2019-09-23T05:55:30+03:00

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Врио вице-губернатора Наталья Бондаренко 20 сентября посетила образовательные учреждения в Артеме и поговорила с педагогами. Обсудили субвенции из краевого бюджета, проблемы образования, новый районный коэффициент и даже строительство новых садов и школ, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию края.

На приобретение новой мебели в дошкольные образования за 2019 год предусмотрено 241,6 миллионов рублей из краевого бюджета. В связи с чем врио посоветовала избавляться от старых вещей и не беречь их, заставляя учебные помещения.

- Призываю заведующих детских садов закупать новую мебель и избавляться от старой, а заодно и от ненужных и неиспользуемых вещей, которые занимают полезное пространство в групповых помещениях, - отметила Наталья Бондаренко после осмотра детсада №34.

В школе №11 врио вице-губернатора осмотрела учебные залы, а с директором заведения поговорила о корректировке школьной программы так, чтобы учеников можно было увлечь полезными занятиями.

- Мы понимаем, что уроки физкультуры должны быть интересными и полезными, поэтому обустраиваем спортивный зал для занятий самбо. Планируем также сделать шахматную зону. Разнообразие учебных программ особенно важно для школ с большим количеством учащихся, как наша: в начальных классах у нас обучаются около 700 детей, более 1000 – в средних и старших, - доложил директор учреждения.

Представитель краевой власти также поговорила с руководителями образовательных учреждений Артема о новом районном коэффициенте. Ответила на вопросы педагогов о том, как он теперь рассчитывается.

ИСТОЧНИК KP.RU