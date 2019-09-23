Агрессивная пенсионерка во Владивостоке отомстила ларьку, который поднял цену на ее любимый журнал

СЕГОДНЯ 07:39 2019-09-23T07:39:30+03:00

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Обычный день. Ничего не предвещало беды. Пенсионерка Екатерина (имя изменено - прим.ред.) днем решила заглянуть в ларек, чтобы купить свой любимый журнал. Его она берет уже давно. Только вот оказалось, что с этого дня стоимость журнала выросла. Да настолько, что Екатерина просто не смогла позволить себе его приобрести. Свое возмущение держать при себе она не стала. Начала разбираться. Под горячую руку попала как раз продавец, которой пришлось выслушать все недоумение покупателя.

Как сообщает источник «Комсомольской правды - Владивосток», после ругани, брани и скандала бойкая пенсионерка даже попыталась ударить работницу. Чтобы показать степень своего негодования, перед уходом она разбила стекла ларька и скрылась с места преступления.

Продавец киоска опешила от происходящего. Позвонила в полицию, чтобы те разобрались в случившемся. Она смогла описать приметы пожилой хулиганки оперативникам. Сейчас сотрудники ведомства проводят по факту случившегося проверку. Личность дебоширки пока не установлена. Скорее всего, женщине грозит административная ответственность и возмещение причиненного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU