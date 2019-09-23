2019-09-23T09:58:38+03:00
Общество

Одиннадцатилетнюю девочку из приемной семьи помогли найти полицейские

Несмотря на положительные характеристики, маму девочки теперь накажут
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Мать девочки оштрафовали. Фото: УМВД по Приморскому краюМать девочки оштрафовали. Фото: УМВД по Приморскому краю
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Одиннадцатилетняя девочка из Михайловского района Приморского края ушла гулять и не вернулась. Ребенок проживает в приемной семье. Полицейские обнаружили школьницу в гостях у знакомых семьи, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

В Новошахтинском поселке правоохранители вместе с волонтерами проверяли детские площадки, подъезды, опрашивали местных жителей – всячески искали пропавшего ребенка. Когда девочку нашли, то она пояснила, что боялась поздно возвращаться домой, поэтому осталась в гостях. Никаких противоправных действий не было. Со школьницей инспекторы провели профилактическую беседу, а затем вернули в семью.

Мать правоохранительные органы оштрафовали за неисполнение родителем или иным законным представителем обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

А вообще семью характеризуют положительно. На профилактическом учете девочка не состоит, да и из дома прежде никогда не уходила.

ИСТОЧНИК KP.RU

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