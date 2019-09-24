Сбил 17-летнего во Владивостоке и скрылся: из-за травм пешеход умер в карете скорой помощи

СЕГОДНЯ 07:52 2019-09-24T09:00:00+03:00

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Автомобиль Сузуки Эскудо двигался по трассе Дальнереченск-Ариадное. В районе села Веденка, водитель не справился с управлением, вылетел на встречку, а затем на обочину. Там сбил 17-летнего пешехода, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Помощь пострадавшему виновник не оказал. Сразу скрылся с места преступления. Несовершеннолетний умер в карете скорой помощи от полученных травм. Подозреваемого, 31-летнего жителя Дальнереченска, быстро разыскала полиция. В отделе он вину признал.

На водителя завели уголовное дело по статье уголовного кодекса «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

После того как водителя задержали, то сразу же провели медицинскую экспертизу. В тот момент он оказался трезв. Пока что его посадили в СИЗО. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU