Газовый баллончик в лицо знакомой распылила школьница во Владивостоке

СЕГОДНЯ 09:45 2019-09-24T09:45:21+03:00

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В одной из средних школ Первомайского района дальневосточной столицы ученице распылили в лицо газовый баллончик. Девушка обратилась за медицинской помощью, сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на источники в силовых структурах Приморского края.

Обычный учебный день, школьники бегают по кабинетам, списывают «домашку», блистают у доски – в общем, беды ничего не предвещало. Однако две ученицы что-то не поделили и стали громко ругаться. Совестная перепалка набирала обороты и переросла в нечто большее, чем в драку. В итоге одна из девушек достала газовый баллончик и распылила в лицо оппонентке. Причем средство, предполагаемое для самозащиты, а не для причинения вреда здоровью, ученица распылила в упор.

Пострадавшая старшеклассница, как добавляет источник «Комсомолки», почувствовала себя очень плохо – у девушки сильно жгло глаза. Ученица обратилась в травмпункт, где врачи оказали ей первую медицинскую помощь. У школьницы диагностировали серьезный химический ожог обоих глаз.

Полицейские, к которым обратилась семья пострадавшей ученицы, проводят проверку по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью. Родителям хулиганки грозит административный штраф до 1,5 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU