2019-09-25T04:33:45+03:00
Общество

Вдыхала газ из баллончика: школьница в Приморье умерла на стадионе

Девятиклассница была в компании с другими ребятами
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Девушку доставили в больницу, но спасти ее не удалосьДевушку доставили в больницу, но спасти ее не удалосьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пятнадцатилетняя школьница умерла в Кировском районе Приморского края 12 сентября - вдыхала газ из баллончика. Врачи ничем не смогли помочь, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Компания подростков «пыхала» пары бутана на местном стадионе. Само по себе вещество не является наркотиком, поэтому его легко можно приобрести практически в любом магазине. Оно находится в баллончиках, используемых для газовых плиток. Дети, решающие испытать неведомые ранее ощущения, часто гибнут при подобных смертельных «развлечениях». Так произошло и с одной из приморских девушек. После того как она вдохнула газ, ей стало плохо. Свидетели вызвали скорую помощь. Карета даже увезла подростка в больницу, только спасти ее все равно не удалось.

О девушке известно немного: около года назад она вместе с семьей перебралась из Спасского районе в соседний, Кировский.

Пока сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту ее смерти, приморцы возмущаются фактом того, что у ситуации мало огласки. Просят краевую власть и ПНД заняться профилактикой подобных случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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