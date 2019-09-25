2019-09-25T04:51:28+03:00
Общество

В проблемном микрорайоне Владивостока нашли бомбу

Эксперты после осмотра заявили, что это минометный снаряд
Марк КАПУСТИН
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Минометный снаряд оказался неопасным - его утилизируют на полигонеМинометный снаряд оказался неопасным - его утилизируют на полигонеФото: Александр КОЦ
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Во Владивостоке на стройке проблемного дома в микрорайоне Снеговая Падь рабочие обнаружили бомбу. На место происшествия были вызваны полицейские и взрывотехники.

О подозрительной находке рабочие сообщили в полицию. Согласно их описанию на территории стройки дома в районе Снеговой Пади нашли предмет, похожий на взрывоопасный снаряд.

Для проверки информации к месту обнаружения бомбы прибыли полицейские, а также специалисты-взрывотехники. Осмотрев стройплощадку, эксперты установили, что с торца здания на бетонном блоке лежит минометная мина калибра 82 мм со следами коррозии.

Саперы осмотрели боеприпас и сделали вывод, что он не представляет опасности, поэтому эвакуация из прилегающих домов не проводилась. Военные специалисты вывезли мину на полигон для дальнейшей утилизации, а полицейские приступили к проверке по факту произошедшего. Им предстоит выяснить, откуда боеприпас появился на строительной площадке Владивостока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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