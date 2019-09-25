2019-09-25T04:49:00+03:00
Общество

Сотни сотрудников крупного авиационного завода «Прогресс» останутся без работы в Приморье

Уведомления о сокращении уже получили более 200 человек
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Завод «Прогресс» занимается выпуском вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ка-62Завод «Прогресс» занимается выпуском вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ка-62Фото: Александр ГЛУЗ
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Авиационная компания «Прогресс» в Арсеньеве до конца года планирует сократить 220 человек до конца года. Соответствующие уведомления сотрудники уже получили. Причина – оптимизация расходов, сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на федерацию профсоюзов Приморья.

Увольнения будут продолжаться до середины следующего года. Так, к 1 июня 2020 года число сотрудников предприятия должно уменьшиться до 4792 человек. Для сравнения: в январе 2019 года штат «Прогресса» составлял 5945 работника.

- Изменения в кадровом составе ААК «Прогресс» связаны с оптимизацией управленческого состава и завершением проектов по модернизации производства. В результате совершенствования технологических процессов и повышения производительности труда будет поэтапно проводиться оптимизация численности персонала, - сообщили в ААК «Прогресс».

В ААК добавили, что результатом реорганизации должно стать «повышение производительности труда за счет автоматизации и техперевооружения предприятия».

Завод «Прогресс» занимается выпуском вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ка-62. Предприятие является градообразующим, местные жители говорят, что уволенные работники ринутся в поисках трудоустройства в другие города Приморья, в частности, во Владивосток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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