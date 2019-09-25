2019-09-25T07:42:04+03:00
Общество

Жителей Владивостока пугают фекалиями и смрадным запахом в подъездах

Одна из управляющих компаний города распространила шокирующие объявления, проливающие свет на происхождение фекальных вод в подвале
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Горожане обескуражены советами управляющей компании и не собираются выбрасывать отходы жизнедеятельности в мусоропроводГорожане обескуражены советами управляющей компании и не собираются выбрасывать отходы жизнедеятельности в мусоропроводФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В подъездах жилых домов Владивостока появились пугающие объявления, рассказывающие всю правду о появлении фекальных вод в подвалах.

Шокирующие объявления поразили жителей многоэтажек. И действительно, многие и не догадывались о том, что же именно вызывает смрадный запах в подъездах.

Согласно объявлению, некая исследовательская лаборатория опытным путем установила, что в подвалы домов стекают «фикальные воды» (орфография сохранена - прим. ред.). В другом объявлении распространена информация о возможных причинах образования зловония: отходы жизнедеятельности, влажные салфетки, наполнитель для кошачьего туалета, а также тряпки. При этом по рекомендации управляющей компании выбрасывать это стоит «не в канализацию, а в мусоропровод».

По заявлению все той же управляющей компании: «работы по порыву трассы проводятся представителями КГУП «Приморский водоканал», что обескуражило некоторых жителей многоэтажек, так как унитарное предприятие не должно осуществлять работы по порыву, а наоборот, обязано устранять такие порывы.

Другие горожане и вовсе подумали, что кто-то хочет сыграть с ними злую шутку, советуя выбрасывать отходы жизнедеятельности в мусоропровод, когда для этого есть туалет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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