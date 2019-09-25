Из-за антициклона во всем Приморье станет теплее на 2-5 градусов

СЕГОДНЯ 07:01 2019-09-25T07:01:24+03:00

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Во всем Приморье завтра, 26 сентября, так же как и сегодня, будет править гребень антициклона. Из-за него суточные температуры воздуха должны подняться от 2 до 5 градусов. В приморской столице и вовсе синоптики прогнозируют 24 градуса жары, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

Вторая половина сентября продолжает радовать приморцев солнечной погодой - во всем крае малооблачно и отсутствуют осадки уже несколько дней. И дожди все еще не предвидятся - во Владивостоке завтра потеплеет. В ночные часы температура будет +13...+15 градусов, днем воздух прогреется до +21...+24 градусов.

Из-за теплого и сухого периода в Приморье, по метеорологическим показателям, увеличился уровень пожароопасности. На 25 сентября во всем крае 2-3 класс, а в Хасанском районе – 4, который считается высоким.

ИСТОЧНИК KP.RU