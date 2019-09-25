Жителей Владивостока приглашают очистить одно из самых живописных мест города

СЕГОДНЯ 11:50 2019-09-25T12:01:13+03:00

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Неравнодушных горожан и гостей дальневосточной столицы приглашают дружно очистить прибрежную зону станции Моргородок. Субботник приурочен к Всемирному дню моря и пройдет 28 сентября. Организаторы обещают всем участникам акции брендированные футболки и угощения.

Основная задача мероприятия заключается не только в том, чтобы убрать мусор с одного из живописных мест Владивостока. Цель акции – экологическое просвещение детей и молодежи.

Организаторами акции являются ресторан «Токио» и содружество «Наш район», организованное по инициативе депутата городской думы Владивостока Сергея Бочина. В него входят жители Первореченского района, которые хотят сделать свою территорию комфортнее. Члены содружества регулярно выходят на субботники.

Присоединиться к экологической акции, посвященной Всемирному дню моря, может любой желающий. Вместе с вами в этот день порядок на бывшем пляже наведет «Комсомольская правда-Владивосток».

Акция состоится 28 сентября, сбор всех желающих начнется в 13:00 в прибрежной зоне станции Моргородок. Участникам будут выданы перчатки и мешки. Уборка продлится до 14:00, в 15:00 начнется развлекательная программа. Всем участникам положены угощения.

ИСТОЧНИК KP.RU