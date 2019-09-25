2019-09-25T12:01:13+03:00
Общество

Жителей Владивостока приглашают очистить одно из самых живописных мест города

Экологическая акция посвящена Всемирному дню моря
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Организаторы обещают всем участникам акции брендированные футболки и угощенияОрганизаторы обещают всем участникам акции брендированные футболки и угощенияФото: Олег БЕЛОВ
Изменить размер текста:

Неравнодушных горожан и гостей дальневосточной столицы приглашают дружно очистить прибрежную зону станции Моргородок. Субботник приурочен к Всемирному дню моря и пройдет 28 сентября. Организаторы обещают всем участникам акции брендированные футболки и угощения.

Основная задача мероприятия заключается не только в том, чтобы убрать мусор с одного из живописных мест Владивостока. Цель акции – экологическое просвещение детей и молодежи.

Организаторами акции являются ресторан «Токио» и содружество «Наш район», организованное по инициативе депутата городской думы Владивостока Сергея Бочина. В него входят жители Первореченского района, которые хотят сделать свою территорию комфортнее. Члены содружества регулярно выходят на субботники.

Присоединиться к экологической акции, посвященной Всемирному дню моря, может любой желающий. Вместе с вами в этот день порядок на бывшем пляже наведет «Комсомольская правда-Владивосток».

Акция состоится 28 сентября, сбор всех желающих начнется в 13:00 в прибрежной зоне станции Моргородок. Участникам будут выданы перчатки и мешки. Уборка продлится до 14:00, в 15:00 начнется развлекательная программа. Всем участникам положены угощения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Борис Кубай: «Работа синоптика является высокооплачиваемой и престижной»
«Витамин D получает»: приморцы об отдыхающем в тележке работнике
Браконьерам из КНДР, напавшим на пограничников в Приморье, предъявлено обвинение
День независимости Республики Узбекистан отпраздновали во Владивостоке
Один ноль в пользу Лебедева: двухгодичную афишу с Тимати сняли во Владивостоке
Из-за антициклона во всем Приморье станет теплее на 2-5 градусов
Жителей Владивостока пугают фекалиями и смрадным запахом в подъездах
Ввозимые 24 тонны рыбной продукции из Вьетнама во Владивосток оказались с нарушениями
Водитель без прав опрокинул в Приморье машину и скончался от полученных в ДТП травм
Молодого парня из Уссурийска посадили на 1,5 года за повторное вождение в пьяном виде
Работодатель в Приморье задолжал своим сотрудникам почти два миллиона рублей
Сотни сотрудников крупного авиационного завода «Прогресс» останутся без работы в Приморье
В проблемном микрорайоне Владивостока нашли бомбу
Вдыхала газ из баллончика: школьница в Приморье умерла на стадионе
Стало известно, кто будет выдавать ипотеку под 2% жителям Приморского края
Погода в Приморье на 25 сентября 2019 года: температура воздуха до +24 градусов, без осадков