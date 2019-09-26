2019-09-26T02:26:26+03:00
Происшествия

Парень из Владивостока ответит в суде за смерть женщины в ДТП

В его отношении полицейские уже возбудили уголовное дело
Кристина ГРИН
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Водителю грозит до 2 лет лишения свободы. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.Водителю грозит до 2 лет лишения свободы. Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
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Случилось все неподалеку от дома №15 по улице Невельского. Сообщение о том, что там водитель сбил пешехода, поступило в дежурную часть Ленинского района. Водитель машины Honda Fit не справился с управлением и выехал на тротуар. Вовремя притормозить и не допустить аварию он, к сожалению, не смог. Под колеса иномарки угодила 55-летняя женщина. Бригада медиков, прибывшая на место, не смогла помочь. Полученные травмы были не совместимы с жизнью. Она скончалась.

Сперва оперативники возбудили уголовное дело по факту происшествия по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Затем обвинения предъявили и самому 20-летнему водителю.

- В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы по уголовному делу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве также отметили, что в отношении парня избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За решеткой до решения суда он просидит два месяца. Столько будут длиться следственные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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