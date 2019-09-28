2019-09-28T07:13:31+03:00
Общество

Родственники похоронили жительницу Приморья, пока она два года была на заработках

Родные перепутали женщину с жертвой смертельного ДТП
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Спустя два года Арина вернулась домой и с ужасом обнаружила, что числится мертвойСпустя два года Арина вернулась домой и с ужасом обнаружила, что числится мертвойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Приморья уехала на заработки и потеряла связь с родственниками. Два года она не выходила на связь, а тем временем в ДТП погибла женщина, в которой опознали нашу героиню. Вернувшись с заработков, дама опешила: все считали ее мертвой.

Арина (имя изменено – прим. ред.) жила в Хасанском районе, на заработки уехала в 2017 году и не связывалась с родственниками. В апреле того же года на трассе Владивосток-Хабаровск в районе села Тамга машина наехала на женщину, переходившую дорогу. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. Близкие Арины опознали в погибшей родственницу и похоронили.

Спустя два года Арина вернулась домой и с ужасом обнаружила, что числится мертвой. Женщина обратилась в прокуратуру и через суд смогла «воскреснуть» - акт гражданского состояния о смерти аннулирован.

- Кроме этого, результаты прокурорской проверки послужили основанием для возобновления дела об установлении личности неустановленной женщины, погибшей в апреле 2017 году результате ДТП, - добавили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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