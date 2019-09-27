2019-09-27T00:28:35+03:00
Происшествия

Из-за груженного самосвала в Приморье обрушился очередной мост

Речь о переправе через реку Лазаревка
Кристина ГРИН
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Теперь мост частично не пригоден для эксплуатации.Теперь мост частично не пригоден для эксплуатации.Фото: Социальные сети
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ЧП случилось вчера, 26 сентября, на краевой автотрассе Дальнереченск- Ракитное. Там, частично обрушился мост через реку Лазаревка после того, как по нему проехал самосвал, груженный скальным грунтом. Теперь переправа частично непригодна для эксплуатации.

По словам пользователей сети, край моста частично обвалился прямо под большегрузом, но машина не угодила в яму, поэтому, к счастью, никто в результате происшествия не пострадал.

Как утверждаю очевидцы, вторая часть моста осталась в целости и сохранности, поэтому путь по ней открыт для водителей легковых машин.

Сейчас перед властями и дорожниками встанет задача – в кратчайшие сроки восстановить мост, чтобы не допустить происшествий, которые могут закончиться трагедией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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