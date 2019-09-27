В полиции сообщили возраст и место жительства напавшего с ножом на девушку в центре Владивостока

СЕГОДНЯ 05:29 2019-09-27T05:44:35+03:00

Он скрылся с места преступления, но его поймали гаишники

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В полиции Владивостока рассказали подробности нападения на девушку в центре Владивостока. 17-летней случайной прохожей мужчина воткнул нож в спину, она в реанимации. Нападавшим оказался 34-летний житель Владивостока, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Нападение произошло в 10:00 пятницы, 27 сентября, возле здания краевой администрации, то есть в самом центре города. Сообщение поступило в дежурную часть отдела полиции №4 (Фрунзенский район).

Жертва - девушка 2002 года рождения, у нее три ножевых ранения. Она госпитализирована в ВКБ №2.

Нападавший скрылся с места происшествия - побежал в сторону вокзала, спрыгнул с виадука и сломал ногу. Там, лежащего под виадуком, его и задержали сотрудники Госавтоинспекции.

Парень сбежал с места преступления, спрыгнул с виадука и сломал ногу. Фото: УМВД по Приморскому краю

- Опрашиваются очевидцы и участники инцидента. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации, - прокомментировали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU