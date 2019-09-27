2019-09-27T07:08:14+03:00
Общество

Что по чистому Владивостоку? В городе начался месячник по благоустройству и санитарной очистке

Около 100 специалистов уже приступили к уборке
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Вскоре к уборке подключатся различные организации городаВскоре к уборке подключатся различные организации городаФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Месячник по благоустройству и санитарной очистке стартовал во Владивостоке с сегодняшнего дня, 27 сентября. Профильные управления городской администрации уже приступили к работе. Вскоре к большой уборке подключатся сотрудники организаций всех видов собственности, представители гаражно-строительных и жилищных кооперативов, а также товарищества собственников жилья, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на мэрию Владивостока.

Санитарную уборку в разных районах города в данный момент проводят 100 специалистов предприятия «Содержание городских территорий». В их планах: грейдировка дорог и нарезка кюветов на Русском острове - эти работы они начали накануне. Также бригады хотят удалить незаконную рекламу, вывезти несанкционированные свалки и отработанные шины. Покрышек, кстати, только за одну минувшую ночь вывезли около 350 штук.

А механическую уборку выполняют машины-пылесосы и трактора-щётки, которые разъезжают по улицам Владивостока. Преимущественно их можно встретить там, где завершается дорожный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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