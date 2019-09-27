2019-09-27T06:45:37+03:00
Происшествия

Полиция ищет очевидцев нападения на девушку в самом центре Владивостока

Мужчина воткнул прохожей нож в спину средь бела дня, но обстоятельства только предстоит установить
Сергей БАЛАНОВ
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Парень сбежал с места преступления, спрыгнул с виадука и сломал ногу. Фото: УМВД по Приморскому краюПарень сбежал с места преступления, спрыгнул с виадука и сломал ногу. Фото: УМВД по Приморскому краю
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Полиция обратилась за помощью к возможным очевидцам нападения на девушку в центре Владивостока в 10:00 в пятницу, 27 сентября, возле здания краевой администрации.

- Если вы владеете какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия, просим обратиться по телефонам 265 53 41 (отдел полиции Фрунзенского района), 265 53 40 (УМВД РФ по г. Владивостоку), - просят полицейские.

Напомним, нападение произошло в 10:00 пятницы, 27 сентября, возле здания краевой администрации, то есть в самом центре города. Сообщение поступило в дежурную часть отдела полиции №4 (Фрунзенский район).

Жертва - девушка 2002 года рождения, у нее три ножевых ранения. Она госпитализирована в ВКБ №2.

Нападавший - им оказался 34-летний житель Владивостока - пытался скрыться с места происшествия: побежал в сторону вокзала, спрыгнул с виадука и сломал ногу. Там, лежащего под виадуком, его и задержали сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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