Скончалась в больнице: большегруз сбил женщину на пешеходном переходе
Грузовой автомобиль вчера, 26 сентября, сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась. Смертельное ДТП произошло в селе Хороль Приморского края, сообщает «Комсомольская правда- Владивосток».
На видео из социальных сетей можно заметить, что авария произошла днём. Асфальт был сухим. Сама женщина была одета в заметного цвета одежду - белый верх.
Большегруз сбил женщину. Источник видео: Марк Чернослив.! другой источник
На место происшествия немедленно выехала карета скорой помощи. Пострадавшую доставили в больницу, но врачи уже ничем не смогли ей помочь.
Правоохранительные органы проведут проверку по факту аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU