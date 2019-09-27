Скончалась в больнице: большегруз сбил женщину на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 09:17 2019-09-27T09:17:27+03:00

Женщина скончалась в больнице. Скрин из видео Марка Чернослива

Женщина не посмотрела по сторонам, прежде чем ступила на дорогу

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Грузовой автомобиль вчера, 26 сентября, сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она скончалась. Смертельное ДТП произошло в селе Хороль Приморского края, сообщает «Комсомольская правда- Владивосток».

На видео из социальных сетей можно заметить, что авария произошла днём. Асфальт был сухим. Сама женщина была одета в заметного цвета одежду - белый верх.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="264" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/734462" frameborder="0"></iframe> Большегруз сбил женщину. Источник видео: Марк Чернослив.! другой источник

На место происшествия немедленно выехала карета скорой помощи. Пострадавшую доставили в больницу, но врачи уже ничем не смогли ей помочь.

Правоохранительные органы проведут проверку по факту аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU