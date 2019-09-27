2019-09-27T12:25:14+03:00
Происшествия

Старшему лейтенанту в Приморье дали 5 лет тюрьмы

Офицер присваивал себе дизельное топливо
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Старший лейтенант будет отбывать наказание в колонии общего режимаСтарший лейтенант будет отбывать наказание в колонии общего режимаФото: Евгения ГУСЕВА
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Офицер по имени Алексей присваивал себе дизельное топливо. Ущерб государству вышел на сумму свыше 850 тысяч рублей. Виновнику на днях назначили наказание в виде лишения свободы на 5 лет в колонии общего режима, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Главного военного Следственного управления Российской Федерации.

Преступление произошло в период с июня по ноябрь 2013 года. Старший лейтенант сформировал излишки дизельного топлива и скрыл этот факт от командования. В документах было указано, что продукт был оприходован в полном объеме. Алексей похитил часть горючей жидкости.

Приговор выносил Владивостокский гарнизонный военный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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