Старшему лейтенанту в Приморье дали 5 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 12:25 2019-09-27T12:25:14+03:00

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Офицер по имени Алексей присваивал себе дизельное топливо. Ущерб государству вышел на сумму свыше 850 тысяч рублей. Виновнику на днях назначили наказание в виде лишения свободы на 5 лет в колонии общего режима, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Главного военного Следственного управления Российской Федерации.

Преступление произошло в период с июня по ноябрь 2013 года. Старший лейтенант сформировал излишки дизельного топлива и скрыл этот факт от командования. В документах было указано, что продукт был оприходован в полном объеме. Алексей похитил часть горючей жидкости.

Приговор выносил Владивостокский гарнизонный военный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU