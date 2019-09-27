На федеральной трассе Хабаровск – Владивосток загорелся автовоз

СЕГОДНЯ 12:19 2019-09-27T12:19:52+03:00

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На федеральной трассе А370 Хабаровск - Владивосток в районе 573 километра загорелся автовоз. Пожарный расчет выехал из села Черниговка. Спасателям удалось оперативно ликвидировать огонь, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ГУ МЧС по Приморскому краю.

Сигнал тревоги поступил на пульт пожарной охраны в 14.09 минут. Спустя 6 минут сотрудники службы уже прибыли на место возгорания и приступили к тушению. Огонь охватил одно из колес автовоза. С пожаром боролись пять специалистов. Площадь горения составила один квадратный метр.

ИСТОЧНИК KP.RU