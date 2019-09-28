2019-09-28T04:03:11+03:00
Общество

В Уссурийске появится новая спортивная площадка

Она будет работать круглосуточно
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Рабочие занимаются отсыпкой и выравниванием площадкиРабочие занимаются отсыпкой и выравниванием площадкиФото: Михаил ЕГОРОВ
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В Уссурийске неподалеку от улицы Мельничной №1 уже началось строительство и установка универсальной спортивной площадки. Ее вместительность составит 30 человек.

По данным Уссурийской городской администрации, на сооружение и оснащение одной только хоккейной коробки и благоустройства территории вокруг нее потратят около 2 миллионов 376 тысяч рублей из краевого бюджета, еще 73 тысячи рублей выделят из городской казны. Сейчас рабочие занимаются отсыпкой и выравниванием площадки, а уже потом начнут устанавливать борты, защитную сетку и ворота.

Там также планируют установить четыре уличных фонаря, чтобы спортсменам было комфортнее заниматься любимым делом, когда за окном уже стемнело.

Общая площадь объекта ориентировочно будет размером 56 метров на 26. Как отмечают в городской администрации, комфортно ощущать себя на ней смогут до 30 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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