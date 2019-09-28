СЕГОДНЯ 03:01 2019-09-28T03:01:11+03:00

Погода во Владивостоке на 28 сентября 2019 года: преимущественно без осадков, днем до +21 градуса Фото: Ольга МОРОЗОВА

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 28 сентября, в Приморье погоду определяет поле повышенного давления. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Ветер южный умеренный. Средняя температура воздуха будет в пределах +21…+26 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного. Температура воздуха составит +19…+21 градус.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +23…+25 градусов. В Находке переменная облачность, без осадков. Утром местами туман. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха составит +21…+23 градуса.

В Амурском заливе вода прогреется до +18 градусов, в бухте Находка - 12 выше ноля, в заливе Посьета - 20 градусов со знаком плюс, сообщает портал «Примпогода».

ИСТОЧНИК KP.RU