2019-09-28T08:41:52+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда во Владивостоке ждать резкого похолодания

Температура воздуха в регионе понизится на четыре-шесть градусов
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Уже в середине недели погода резко изменитсяУже в середине недели погода резко изменитсяФото: Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Осень в Приморье медленно, но верно берет инициативу в свои руки. Хоть регион и находится под опекой гребня тихоокеанского антициклона, из-за которого в крае началось «бабье лето», резкого ухудшения погоды не миновать.

В начале следующей недели характер погоды в Приморье меняться не будет - небесная канцелярия продолжит дарить жителям и гостям региона лето, которого не было. Минимальные температуры будут в пределах +3…+10 градусов, на южном побережье и Приханкайской равнине - до +17 градусов.Максимально воздух прогреется до +19…+28 градусов.

Однако уже в середине недели, как пишет портал «Примпогода», погода резко изменится. К Приморью подойдет атмосферный фронт, который вызовет осадки. Больше всего достанется северу региона. В горных районах дождь может перейти в снег, не исключено образование временного снежного покрова.

Во Владивостоке в ближайшие рабочие будни синоптики осадков не прогнозируют. Погода будет теплая: ночью столбик термометра будет в пределах +14…+17 градусов, днем - 19…22 выше ноля. Велика вероятность, что в середине недели пойдет дождь.

Во второй половине недели снова без осадков, однако температура воздуха будет на четыре-шесть градусов ниже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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