2019-09-28T08:44:31+03:00
Общество

Полицейский в Приморье праздновал день города и спас десятки жизней

Сотрудник ДПС обезвредил мужчину, который взял на мушку посетителей ночного клуба
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Полицейский подошел к неизвестному и резким движением схватил его за руку, в которой был пистолетПолицейский подошел к неизвестному и резким движением схватил его за руку, в которой был пистолетФото: 25.mvd.ru
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Сотрудник полиции в Большом Камне обезвредил мужчину, который угрожал оружием посетителям местного популярного кафе-бара. Под прицел попали как граждане отдыхающие, так и полицейские. Обезвредил мужчину местный житель, оказавшийся сотрудником ДПС, который просто проходил мимо.

Инцидент произошел 21 сентября во время празднования дня города. Уже на следующий день социальные сети облетело видео на котором мужчина в капюшоне направляет огнестрельное оружие на сотрудников полиции. Причем под прицел попали и обычные отдыхающие, которые вышли из бара подышать свежим воздухом.

Трагедию предотвратил проходящий мимо сотрудник ДПС Николай Ляшенко, который в этот момент вместе со всеми отмечал день города и находился не при исполнении. Полицейский подошел к неизвестному и резким движением схватил его за руку, в которой был пистолет. В этот момент подоспели другие полицейские, которые помогли «скрутить» дебошира.

В результате этого инцидента никто не пострадал. 28-летний житель Находки, угрожавший гражданам пистолетом, при задержании оказал сопротивление сотрудникам полиции. Оружие изъяли. Дебошира привлекли к административной ответственности и назначили 10 суток ареста. Кроме того, в отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Мужчина грозит до четырех лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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