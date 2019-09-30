Погода во Владивостоке на 30 сентября 2019 года: днем до +21 градуса

СЕГОДНЯ 00:22 2019-09-30T00:22:47+03:00

Во всем Приморье, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается

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На приморскую погоду сегодня, 30 сентября, влияет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, без осадков. Местами стоит утренний туман, который к обеду рассеется. Умеренный северо-западный ветер во второй половине дня поменяет направление - будет дуть с юга. Температура воздуха +15...+25 градусов.

Во Владивостоке на небе переменная облачность. Осадков, по прогнозам синоптиков, не ожидается. Умеренный ветер к вечеру усилится. В первой половине дня он будет северо-западный, а во второй - южный. Температура воздуха +19...+21 градус.

Как и в приморской столице, в Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер также в первой половине дня северо-западный умеренный, а во второй - южный сильный. Температура воздуха +23...+25 градусов.

В Находке переменная облачность, без осадков. Слабый северо-западный ветер в течение дня разойдётся до умеренного. Как и на большей части Приморья, к вечеру поменяет направление - станет южным. Температура воздуха +22...+23 градуса.

Максимальная измеряемая температура зарегистрирована сегодня в заливе Посьета - 20 градусов выше ноля. В Амурском заливе на два деления меньше - 18 градусов. В бухте Находка - 12 градусов со знаком плюс.

ИСТОЧНИК KP.RU