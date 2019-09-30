Уже во второй раз за сутки во Владивостоке поджигают мусорные баки

СЕГОДНЯ 00:58 2019-09-30T00:58:55+03:00

По словам свидетелей, поджог произошел уже во второй раз за сутки. Скрин из видео dps_vl

Люди в интернете предполагают, что отходы долго не вывозились

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Неизвестные во второй раз за сутки, 29 сентября, подожгли мусорные баки около дома во Владивостоке по адресу: улица Луговая, 50. В комментариях приморцы считают, что отходы не вывозят, поэтому люди самостоятельно борются с помойкой во дворе, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

В приморском инстаграм-паблике опубликовали видеоролик свидетеля пожара. Из окон своей квартиры житель заснял приезд пожарной машины и часть процесса тушения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="910" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/734852" frameborder="0"></iframe> На улице Луговой поджигают мусорные баки.! другой источник

В комментариях под постом люди стали винить компании, ответственные за вывоз мусора.

- Видимо так борются с тем, что накопившийся мусор не вывозят, - пишет женщина.

А один из подписчиков наоборот предположил, что жители мешают вывозу отходов, поэтому поджигатель хотел расчистить место для мусоровоза.

- В основном баки с мусором заставляют машинами, так что кто-то расчищает место, чтобы мусоровоз без проблем подъезжал и забирал мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU