Уже во второй раз за сутки во Владивостоке поджигают мусорные баки
Неизвестные во второй раз за сутки, 29 сентября, подожгли мусорные баки около дома во Владивостоке по адресу: улица Луговая, 50. В комментариях приморцы считают, что отходы не вывозят, поэтому люди самостоятельно борются с помойкой во дворе, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".
В приморском инстаграм-паблике опубликовали видеоролик свидетеля пожара. Из окон своей квартиры житель заснял приезд пожарной машины и часть процесса тушения.
На улице Луговой поджигают мусорные баки.! другой источник
В комментариях под постом люди стали винить компании, ответственные за вывоз мусора.
- Видимо так борются с тем, что накопившийся мусор не вывозят, - пишет женщина.
А один из подписчиков наоборот предположил, что жители мешают вывозу отходов, поэтому поджигатель хотел расчистить место для мусоровоза.
- В основном баки с мусором заставляют машинами, так что кто-то расчищает место, чтобы мусоровоз без проблем подъезжал и забирал мусор.
ИСТОЧНИК KP.RU