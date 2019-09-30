2019-09-30T01:39:54+03:00
Общество

Может называть себя Романом: в Приморье пропал мужчина с двумя именами

В паспорте у потеряшки указано одно имя, но, по словам знакомых, представлялся он другим
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Мужчину ищут по ориентировке. Источник: primpoisk25Мужчину ищут по ориентировке. Источник: primpoisk25
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Приморец безвестно пропал в Ханкайском районе еще в начале августа. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. По паспорту мужчину зовут Сергей, однако его знакомые утверждают, что он называл себя Романом, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на Примпоиск.

То ли Сергей, то ли Роман ушел с пчелиной пасеки в окрестностях села Пархоменко полтора месяца назад. На вид ему около 35 лет, рост - 182 сантиметра. Русые волосы коротко подстрижены, глаза голубого цвета. Из особых примет: на груди татуировка с изображением эмблемы рода войск срочной службы - 2000-2002 год.

- Он себя называл Роман, и всем представлялся как Роман, - сообщил в соцсетях его знакомый. На что представитель отряда добровольцев "Примпоиск" ответил, что в паспорте у пропавшего стоит другое имя.

Всех, кто может обладает хоть какой-либо информацией о местонахождении Сергея-Романа просят позвонить по телефонам: 8(42349) 97-2-02, 97-5-61, 98-7-01 – ОМВД России по Ханкайскому р-ну; 102 – полиция; 8 914 721 22 32 – волонтеры;

Также можно написать на почту primpoisk25@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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