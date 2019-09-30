"Помощь вызывать надо, а не снимать": приморцы о свидетеле ДТП
На днях в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа произошло ДТП. Мужчина-свидетель стал снимать последствия аварии, в том числе и лежачего на земле человека. После опубликования ролика действия "оператора" подверглись общественному осуждению, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".
Водитель в результате ДТП вылетел из машины на несколько метров. Пострадавший лежал на земле, и, по словам свидетеля, казался трезвым и дышал. Скорая помощь в тот момент еще не приехала.
Автор следующего ролика, назвал мужчину "типом" и показал, как его "протянуло".
Последствия ДТП. Источник видео: Марк Чернослив.! другой источник
Приморцы возмутились поведением очевидца.
- Человеку помощь нужна, а он снимает. До чего люди скатились, - пишет подписчик в одном из приморских пабликов.
- Я бы выжил только ради того, чтобы найти этого человека с телефоном, - поддержал предыдущего комментатора мужчина.
Нашлись и те, кто расценил действия оператора положительно.
- Как будто без вас не знают, что скорую надо вызвать. А снимают и показывают, чтобы другие задумались над своим поведением на дороге, - заключила некая Марина.
ИСТОЧНИК KP.RU