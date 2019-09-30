2019-09-30T02:10:16+03:00
Общество

"Помощь вызывать надо, а не снимать": приморцы о свидетеле ДТП

Мужчина снял видеоролик последствий аварии, в котором на земле лежал пострадавший водитель
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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На днях в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа произошло ДТП. Мужчина-свидетель стал снимать последствия аварии, в том числе и лежачего на земле человека. После опубликования ролика действия "оператора" подверглись общественному осуждению, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

Водитель в результате ДТП вылетел из машины на несколько метров. Пострадавший лежал на земле, и, по словам свидетеля, казался трезвым и дышал. Скорая помощь в тот момент еще не приехала.

Автор следующего ролика, назвал мужчину "типом" и показал, как его "протянуло".

Последствия ДТП. Источник видео: Марк Чернослив.! другой источник

Приморцы возмутились поведением очевидца.

- Человеку помощь нужна, а он снимает. До чего люди скатились, - пишет подписчик в одном из приморских пабликов.

- Я бы выжил только ради того, чтобы найти этого человека с телефоном, - поддержал предыдущего комментатора мужчина.

Нашлись и те, кто расценил действия оператора положительно.

- Как будто без вас не знают, что скорую надо вызвать. А снимают и показывают, чтобы другие задумались над своим поведением на дороге, - заключила некая Марина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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