Нарушитель границы несколько минут побыл в Приморье и был схвачен ФСБ
В Хасанском районе иностранец сумел пересечь границу и пробраться на территорию Приморья. Никаких разрешительных документов у него при себе не было. Гулял нарушитель недолго – несколько минут провел мужчина на российской земле прежде, чем был задержан приморскими пограничниками.
Инцидент произошел в мае этого года. Преодолевал границу иностранец пешком, минуя пункт пропуска. Сотрудники погрануправления ФСБ по Приморскому краю схватили нарушителя и передали в руки следователей. Уголовное дело возбудили по статье «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».
Нарушителю грозило до двух лет колонии, однако суд, как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья, приговорил мужчину к штрафу в 30 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил, добавили в надзорном ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU