2019-09-30T02:19:13+03:00
Общество

Нарушитель границы несколько минут побыл в Приморье и был схвачен ФСБ

Нелегал должен выплатить российской казне штраф
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Преодолевал границу иностранец пешком, минуя пункт пропускаПреодолевал границу иностранец пешком, минуя пункт пропускаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Хасанском районе иностранец сумел пересечь границу и пробраться на территорию Приморья. Никаких разрешительных документов у него при себе не было. Гулял нарушитель недолго – несколько минут провел мужчина на российской земле прежде, чем был задержан приморскими пограничниками.

Инцидент произошел в мае этого года. Преодолевал границу иностранец пешком, минуя пункт пропуска. Сотрудники погрануправления ФСБ по Приморскому краю схватили нарушителя и передали в руки следователей. Уголовное дело возбудили по статье «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».

Нарушителю грозило до двух лет колонии, однако суд, как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья, приговорил мужчину к штрафу в 30 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил, добавили в надзорном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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