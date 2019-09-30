Массовое отключение света грядет во Владивостоке

СЕГОДНЯ 03:00 2019-09-30T03:00:01+03:00

Длительность каждого отключения будет варьироваться от двух до восьми часов Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Без света останутся десятки улиц, садовые товарищества и тысячи человек [адреса]

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Очередное отключение света произойдет во Владивостоке сегодня, 30 сентября. Мера вынужденная и плановая – на электрических сетях проводятся ремонтные работы, сообщает «Комсомольская правда-Владивосток».

Отключать абонентов от электроснабжения специалисты начнут с девяти часов утра. Полностью вернуть свет в дома жителей Владивостока планируют к пяти часам дня. Длительность каждого отключения, как отмечается на сайте муниципального унитарного предприятия Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей» (МУПВ ВПЭС), будет варьироваться от двух до восьми часов.

Список домов, которые останутся без света, обширный. Фото: МУПВ ВПЭС

Список домов, которые останутся без света, обширный – в нем порядка трех десятков улиц, есть и садовые товарищества. Без электроэнергии останутся тысячи человек. Жителей и гостей дальневосточной столицы просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU