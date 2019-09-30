2019-09-30T03:56:03+03:00
Общество

Экс-замгубернатора Приморья призывает добровольно сдаться виновника ДТП, в котором пострадал его друг

Иначе Павел Серебряков готов объявить награду за информацию [фото]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Гриша Varg попал в ДТП 27 сентября по пути из Владивостока в Хабаровск. Фото: Vcc RiderГриша Varg попал в ДТП 27 сентября по пути из Владивостока в Хабаровск. Фото: Vcc RiderФото: Социальные сети
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Президент мотоклуба Darkroadspirits Гриша Varg попал в серьезное ДТП и сейчас находится в тяжелом состоянии. Водитель, сбивший мотоциклиста, скрылся с места аварии. Его поиск в социальных сетях объявил друг Гриши бывший вице-губернатор Приморья Павел Серебряков, который курировал социальное направление.

Как пишет в социальных сетях господин Серебряков, Гриша Varg попал в ДТП 27 сентября по пути из Владивостока в Хабаровск. Его нашли под мотоциклом примерно в трех километрах от поселка Кировский. Мотоциклист госпитализирован, его состояние оценивается как тяжелое – Гриша находится в реанимации в коме. У него сломана рука, трещина в позвоночнике, пробито легкое

Бывает, конечно, всякое, но на месте столкновения были найдены фрагмента машины, характерные, как говорит бывший чиновник, для такого ДТП. Орфография и пунктуация частично сохранены.

На месте столкновения были найдены фрагмента машины, характерные для такого ДТП. Фото: Павел Серебряков Фото: Социальные сети

На месте столкновения были найдены фрагмента машины, характерные для такого ДТП. Фото: Павел СеребряковФото: Социальные сети

- Заявления поданы, полиция «как обычно». Прошу распространить, может быть кто-то в это время ехал по этому участку дороги и видел...или не видел, но регистратор снимал, - написал в Павел Серебряков на своей страничке в Facebook.

Бывший вице-губернатор также обратился к человеку, который сбил Гришу. Он призвал его выйти на связь и признаться в содеянном.

- Человек, кто это сделал...или родственники человека, кто это сделал...или знакомые человека, кто это сделал. Все тайное становится явным..... в течение недели, если сам не выйдешь, за информацию я объявлю награду....и найдем, - добавил Павел Серебряков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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