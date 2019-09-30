«Анюта, спасибо за мальчишку»: глава Минвостокразвития рассказал о пополнении в семье

СЕГОДНЯ 03:55 2019-09-30T03:55:15+03:00

Иван стал вторым ребенком в семье Александра Козлова [фото]

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Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов вновь стал папой. 29 сентября у федерального чиновника родился сын. 38-летний министр сообщил о пополнении в семье в социальных сетях.

Родители назвали сына Иваном. Трогательной фотографией, на которой жена Александра держит за крохотную ручку новорожденного, министр поделился в своем Instagram.

- Анюта, спасибо за мальчишку! Наш #ИванСаныч, - подписал снимок Александр Козлов.

ministrlive Глава Минвостокразвития рассказал о пополнении в семье

Жители и чиновники из разных регионов Дальнего Востока поздравляют Александра Козлова. Министру и его семье желают крепкого здоровья, безграничного счастья, а малышу - много игрушек.

Иван стал вторым ребенком в семье министра – 2 декабря 2017 года у Александра и его жены Анны родилась дочь. В то время господин Козлов занимал пост губернатора Амурской области.

ИСТОЧНИК KP.RU