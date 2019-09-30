2019-09-30T04:16:23+03:00
Общество

Материал для превращения тепла в электричество разработали молодые ученые Приморья

Предполагается, что с его помощью можно будет защитить от перегрева изделия
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Новый материал нужен, в том числе, и для вторичной переработки бросового тепла. Фото: ДВФУНовый материал нужен, в том числе, и для вторичной переработки бросового тепла. Фото: ДВФУ
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В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) создали образцы нового материала-термоэлектрика – бифазную нанокерамику. Материал с высокой механической прочностью, термической и химической стойкостью проходит тесты на термоэлектрические свойства.

Предназначение нового материала - преобразовать бросовое тепло, которое составляет до 60 процентов всего теплообмена и, как правило, списывается на потери, в электрическую энергию. Также бифазная нанокерамика должна защитить от перегрева изделия, эксплуатируемые при температуре более 1000 градусов.

- Например, даже температура внешней поверхности выхлопной трубы может составлять около 700 градусов. При таких условиях возрастает вероятность термического разрушения широко распространенных термоэлектриков на основе теллурида висмута Bi2Te3 и теллурида свинца PbTe, что несет за собой риски загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами. Поэтому перед нами стояла задача разработать качественный термоэлектрик, устойчивый к высоким температурам и химически стабильныйе», — рассказал Алексей Завьялов, научный сотрудник Школы естественных наук ДВФУ, предложивший состав новой керамики.

Как отмечает пресс-служба ДВФУ, новый материал нужен не только для вторичной переработки бросового тепла, но и как компонент высокотехнологических приложений. Так, выполняя роль «активного» теплового буфера, бифазная нанокерамика может увеличить срок службы и пиковые характеристики изделий, которые эксплуатируются при температурах более 1000 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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