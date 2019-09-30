Грех ради 1 миллиона рублей: заключенного из Владивостока подозревают в зверском убийстве настоятеля монастыря

СЕГОДНЯ 04:40 2019-09-30T04:40:57+03:00

Изменить размер текста: A A

31-летний уроженец Владивостока подозревается в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря игумена Даниила. Преступление было совершено еще 2016 году. Изрезанное тело священнослужителя нашли в июле в Переславле-Залесском.

После зверского убийства следователи возбудили уголовное дело и начали разбираться в обстоятельствах произошедшего. Оказалось, что не все так просто. Явных улик, указывающих, кто именно совершил преступление, не было. Полицейские за это время рассмотрели все варианты произошедшего. Оперативники проверяли причастность больше трех тысяч человек. Разумеется, в числе первых – накрозависымые, судимые, в том числе и те, кто имел какое-то отношение к религиозному культу.

Подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Троицкого монастыря в Ярославской области.

Эксперты провели порядка 430 судебных экспертиз, но подойти к разгадке удалось лишь спустя три года после совершения преступления. Выяснилось, что к убийству имеет отношение 31-летний уроженец Владивостока. В 2018 году его за совершение тяжкого преступления приговорили к шести годам лишения свободы. Но спустя год, он сознался в еще одном смертном грехе – убийстве настоятеля храма.

- В ходе допроса он сообщил обстоятельства совершенного им убийства игумена Даниила, пояснив, что похитил денежные средства в размере примерно 1 миллиона рублей рублей, которые потратил на личные нужды, - отмечают в пресс-службе СКР. - Его показания объективно согласуются с ранее полученными доказательствами.

В ведомстве отмечают, что с подозреваемым сейчас ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU