2019-09-30T06:20:19+03:00
Спорт

«Адмирал» дважды встретится с «Сибирью» во Владивостоке

«Снеговики» приехали в дальневосточную столицу после поражения от хабаровского «Амура»
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Команды уже встречались в этом сезоне. Фото: ХК «Адмирал»Команды уже встречались в этом сезоне. Фото: ХК «Адмирал»
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Вторая домашняя серия «Адмирала» стартует во Владивостоке сегодня, 30 сентября. Соперником приморской команды станет «Сибирь» из Новосибирска. Причем на своем поле «Адмирал» встретится со снеговиками дважды.

Команды уже встречались в этом сезоне – «моряки» уступили «снеговикам» со счетом 5:1. Всего в КХЛ «Адмирал» и «Сибирь» встречались 22 раза - 17 в регулярных чемпионатах и пять в плей-офф. По количеству побед «снеговики» пока опережают приморрцев: «моряки» выиграли семь раз в основное время, тогда как команда из Новосибирска выиграла 14 матчей в основное время и один в овертайме.

В пресс-службе ХК «Адмирал» отметили, что накануне «Сибирь» проиграла хабаровскому «Амуру» со счетом 3:0.

Матчи между ХК «Адмирал» и «Сибирь» пройдут в «Фетисов Арене» (улица Маковского, 284) 30 сентября и 2 октября в 19:30 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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