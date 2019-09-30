2019-09-30T07:22:10+03:00
Общество

Это все костры рябин: текущий сентябрь во Владивостоке стал самым теплым за 81 год

Сентябрь принес в регион долгожданное лето
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Приморье оказалось в теплом секторе циклона, который шел из Амурской области на Хабаровский крайПриморье оказалось в теплом секторе циклона, который шел из Амурской области на Хабаровский крайФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Сентябрь подарил жителям Приморья настоящее лето, которого жители и гости региона просили с июня по конец августа. Похожий первый месяц календарной осени застали разве что старожилы края. Сентябрь 2019 года побил 81-летний температурный рекорд.

Особенно замечательными выдались минувшие выходные. Приморье оказалось в теплом секторе циклона, который шел из Амурской области на Хабаровский край. Сентябрь на прощание порадовал жителей края чистым небом и высокими температурами. Минимальные отметки на термометре были в пределах +7…+16 градусов, на северо-востоке +1…+6 градусов. Максимальные температуры составили +20…+28 градусов, а в субботу (28 сентября) местами в центральных и восточных районах воздух прогрелся до +31 градуса.

- Во Владивостоке в минувшие выходные осадков не наблюдалось. Минимальная температура +15…+17 градусов. В субботу столбик термометра показывал +20…+22,8 градусов, в воскресенье - до +23…+26 градусов. Был перекрыт на 0,9 градуса абсолютный максимум температуры, который удерживался с 1938 года. Утром в понедельник температура понизилась до +12…+13 градусов, - говорится в сообщении портала «Примпогода».

В ближайшие сутки в Приморье небольшая облачность, без осадков. Средняя температура воздуха днем – 20…29 градусов выше ноля.

Во Владивостоке 30 сентября без осадков, ночью воздух прогреется до +13…+15 градусов, днем столбик термометра покажет +20…+23 градуса.

Отметим, что из-за сухой погоды и высоких температур в Приморье увеличивается уровень пожароопасности. В ближайшие сутки по метеорологическим показателям он повысится до четвертого класса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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