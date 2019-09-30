SlavdaGroup стала участником и партнером международного Galaxy Vladivostok Marathon

СЕГОДНЯ 13:24 2019-09-30T16:22:38+03:00

Slavda Group стала партнером марафона, а сотрудники компании решили испытать себя и приняли участие в международном забеге. Фото: ИА PrimaMedia

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Во Владивостоке прошел Galaxy Vladivostok Marathon, который собрал порядка четырех тысяч бегунов со всего мира. Атлеты могли пробежать в дистанциях на выбор: 5, 10, 21 и 42,2 километра. Для детей и паралимпийцев предусмотрели дистанцию в один километр.

На старт вышли почти четыре тысячи бегунов из 25 стран. Фото: ИА PrimaMedia

Slavda Group стала партнером марафона, а сотрудники компании решили испытать себя и приняли участие в международном забеге. Компания серьезно сосредоточена на поддержке и развитии спорта в регионе.

Стенд Slavda Group на центральной площади. Фото: ИА PrimaMedia

Природная питьевая вода «Славда» сопровождала участников марафона на всех дистанциях. Опытные бегуны скажут, насколько важно правильно поддерживать работоспособность организма во время марафонов и занятий спортом в целом. Для участников марафона были организованы точки, где атлеты могли передохнуть и «завести» организм водой «Славда».

Природная питьевая вода «Славда» сопровождала участников марафона на всех дистанциях. Фото: ИА PrimaMedia

К слову, сотрудники Slavda Group тоже вышли на старт. Команда компании пробежала дистанцию в 5 и 21 километр, а дети сотрудников – один километр.

— Я впервые принимаю участие в данном марафоне, раньше бегал на других. Я пробежал пять километров. Для меня главное получить удовольствие от марафона и проверить свои силы, — рассказал Вячеслав Сорокин, проект-менеджер группы компаний «Славда».

Вячеслав Сорокин и Татьяна Тищенко с флагом Slavda Group. Фото: ИА PrimaMedia

Специально для участия в марафоне из поселка Горные Ключи приехал генеральный директор завода «Скит» Сергей Русаков. Именно здесь производится природная питьевая вода компании.

Дети сотрудников компании пробежали дистанцию в один километр. Фото: ИА PrimaMedia

— В марафоне принимаю участие третий год подряд. Традиционно выбрал дистанцию 5 километров. Эмоции только положительные. Прошло все замечательно, погода прекрасная – не подвела. К марафону готовился, да и всегда стараюсь поддерживать свою спортивную форму. Каждый день перед работой бегаю по 2 километра. В следующем году планирую принять также участие в марафоне, только на дистанции 10 километров, — поделился Сергей Русаков.

Для участников марафона Slavda Group организовала свою интерактивную зону. Бегуны могли не только расслабиться, потягивая чистую воду «Славда», но и сделать видеоселфи на камеру 360.

Для участников марафона Slavda Group организовала свою интерактивную зону. Фото: ИА PrimaMedia

ИСТОЧНИК KP.RU