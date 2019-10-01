Власти Находки отметили сотрудников АО «Восточный Порт» за вклад в развитие туризма

СЕГОДНЯ 00:00 2019-09-30T14:08:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Пятеро сотрудников АО «Восточный Порт» - ведущие специалисты подразделений культурно-оздоровительного сектора компании – отмечены городскими властями и депутатами краевого парламента за вклад в развитие туристской отрасли на территории Находкинского городского округа.

На торжественном мероприятии, состоявшемся в Международном морском клубе Находки, благодарственные письма и почётные грамоты Законодательного Собрания, администрации и Думы Находки были вручены:

- Владимиру Лютенко - директору турбазы «Триозёрье» АО «Восточный Порт» (почётная грамота);

- Ирине Озеровой - менеджеру культурно-оздоровительного центра «Шепалово» АО «Восточный Порт» (почётная грамота);

- Виктории Харитоновой - специалисту сектора по организации корпоративных мероприятий отдела по управлению персоналом АО «Восточный Порт» (благодарственное письмо);

- Людмиле Пушкарёвой - начальнику культурно-оздоровительного центра «Шепалово» АО «Восточный Порт» - благодарственное письмо;

- Александру Бегишеву – начальнику технического участка культурно-оздоровительного центра «Шепалово» АО «Восточный Порт» (благодарственное письмо).

Ежегодно на популярных базах отдыха, принадлежащих акционерному обществу, на льготной основе отдыхают сотни его сотрудников вместе с семьями. В то же время, у дальневосточников названия «Шепалово» и «Триозёрье» давно стали именами нарицательными, если речь идёт о комфортном и безопасном отдыхе на благоустроенной территории. Во многом в этом заслуга представителей руководства туробъектов: Владимира Лютенко, Людмилы Пушкарёвой, Ирины Озеровой, Александра Бегишева - из сезона в сезон совершенствующего условия пребывания отдыхающих, качество и разнообразие развлекательных программ.

Помимо комфортных условий труда, расширенного социального пакета, АО «Восточный Порт» обеспечивает и культурно-оздоровительный досуг своим работникам. Безупречная организация и проведение корпоративных праздников, спортивно-массовых мероприятий – во многом заслуга специалиста отдела по управлению персоналом Виктории Харитоновой.

Сотни портовиков и членов их семей традиционно собирают эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья!», шоу «Дальневосточные силачи», соревнования по граунд-гольфу и другие интересные события - с каждым годом они становятся более массовыми и разнообразными, расширяется география гостей и участников.

«Мы очень гордимся, что работа наших сотрудников получает достойную оценку на уровне региональных и муниципальных властей. Реализация социальных мероприятий и проектов – важнейшая составляющая работы АО «Восточный Порт», — подчеркнул управляющий директор предприятия Вадим Байбак. — Создавая комфортные условия для труда, для жизни и для детства, мы вкладываем, в первую очередь, в собственное стабильное развитие».